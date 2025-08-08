logo
تصعيد أمريكي.. 50 مليون دولار مقابل رأس مادورو
تصعيد أمريكي.. 50 مليون دولار مقابل رأس مادورو

باسل الدوس
باسل الدوس
08 أغسطس 2025، 3:11 ص

ضاعفت الولايات المتحدة المكافأة التي رصدتها للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المطلوب بتهم اتجار بالمخدرات، إلى 50 مليون دولار، لتصبح أعلى مكافأة في تاريخ الملاحقات الأمريكية لرئيس دولة على رأس السلطة.

واتهمت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي مادورو بـ"الضلوع في أنشطة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة"، ووصفت بوندي، مادورو بأنه "يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي".

وكشفت الوزيرة الأمريكية أن واشنطن صادرت أكثر من 700 مليون دولار من الأصول المرتبطة بمادورو. في المقابل، وصفت كراكاس الخطوة الأمريكية بأنها "سخيفة" و"مثيرة للشفقة".

