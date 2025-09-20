غرام بعد السبعين.. تفاصيل زفاف المخرجة المصرية إيناس الدغيدي

أثارت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي جدلا واسعا بعد إعلان مفاجئ يُفيد بأنها تستعد للزواج من رجل مصري يُدعى أحمد يقيم في روسيا، وذلك في أكتوبر القادم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وهو زواجها الثاني بعد زواج أول استمر نحو ثلاثين عاماً من طبيب الأسنان نبيل معوض، والد ابنتها "حبيبة"، وانتهى بالانفصال بسبب ما وصفته "الملل الزوجي".

وعلى الرغم من بلوغها 72 عاما، تؤكد الدغيدي أن العمر ليس عائقا لخوض تجارب جديدة، مستعيدة بذلك مكانتها كأحد أكثر الأسماء جرأة في الوسط الفني، خصوصا في مواقفها وتصريحاتها التي تتخطى الحدود التقليدية.

وإيناس الدغيدي من مواليد القاهرة عام 1953، تخرجت في المعهد العالي للسينما عام 1975، وبدأت حياتها الفنية كمساعد مخرج عام 1977.