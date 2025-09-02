ما رسائل إسرائيل من وراء استهداف المقاتلين الأجانب في سوريا (فيديو إرم)

ليلةٌ ملتهبة شهدها الساحل السوري.. حيث تحوّلت مدينتا جبلة وبانياس إلى مسرح لواحدة من أعنف الغارات الإسرائيلية منذ أشهر.. فمع حلول منتصف الليل دوّت أصوات الانفجارات بعدما استهدفت طائرات "إف-16" ومسيّرات إسرائيلية مواقع عسكرية حساسة تضم مقاتلين أجانب وضباطاً أتراكاً وصلوا، مؤخراً، إلى المنطقة.

أحد أبرز الأهداف كان الكلية البحرية في جبلة حيث أكدت مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز" أن ضباطاً أتراكاً شُوهدوا داخلها قبل ساعات من القصف في مشهد يعكس مدى تشابك الصراع الإقليمي على الساحل السوري.. وفي بانياس طالت الغارات غرفة عمليات يديرها الشيخ أنس عيروط عضو مجلس الإفتاء الأعلى الذي كان يعقد اجتماعاً سرياً مع ضابط استخبارات تركي وشخصيات علوية بارزة في محاولة لإقناع أبناء الطائفة بقبول الحماية التركية في حال انزلاق البلاد نحو سيناريو التقسيم وفقاً للمصادر.

لكن الغارات لم تتوقف عند ذلك.. فقد ضربت المقاتلات مقراً في مساكن مصفاة بانياس يؤوي عشرات المقاتلين الأجانب إضافة إلى فيلا فخمة كانت تعود لمقرّب من نظام الأسد قبل أن تتحول إلى معسكر مكتظ بالعناصر الوافدة.

المصادر تشير إلى أن هذه الهجمات جاءت في إطار قرار إسرائيلي، وبغطاء روسي، لاستئصال النفوذ الأجنبي الذي بدأ يتمدد في الساحل تحت إشراف تركي.. المنطقة التي طالما وُصفت بالهادئة عادت، اليوم، لتغلي بالتوتر، خاصة مع عودة المقاتلين الأجانب الذين فرضوا سطوتهم على المدنيين عبر جرائم قتل، وانتهاكات صادمة.

وفي ريف طرطوس وصلت المأساة إلى ذروتها مع حادثة تقشعر لها الأبدان.. شابان قضيا برصاص عناصر أمن قرب مزرعة، فيما أقدم عنصر أجنبي على قطع رأس أحد الضحايا والتجول به في القرية لإرهاب الأهالي في مشهدٍ يختصر حجم الفوضى والرعب الذي يخيم من جديد على الساحل السوري.