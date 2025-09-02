صيف بلا إجازة.. ترامب يختار المواجهة بدل الراحة (فيديو إرم)



بينما يهرب الرؤساء عادة من أجواء واشنطن الحارة إلى منتجعاتهم الصيفية.. قرر دونالد ترامب أن يبقى في البيت الأبيض، ليخوض صيفا مليئا بالقرارات المثيرة للجدل والمواجهات مع العمال الفيدراليين.

فقد ألغى ترامب حقوق التفاوض الجماعي لملايين الموظفين الفيدراليين، في خطوة وصفتها النقابات بالانتقامية، وأثارت دعاوى قضائية واسعة.

وقبل عيد العمال وسع قراره ليشمل وكالات حساسة مثل ناسا والأرصاد الجوية، ورغم الطعون سمحت المحاكم بتنفيذه، منهية عقودا نقابية في مؤسسات كبرى.

وفي الوقت نفسه، انتقد ترامب عطلة عيد العمال باعتبارها مكلفة، متجاهلا أبحاثا تؤكد أن الإجازات تعزز الإنتاجية.

ومع تصاعد الدعاوى والاستقالات.. هل يستطيع ترامب مواصلة هذا النهج دون أن ينفجر الصراع مع العمال الفيدراليين؟