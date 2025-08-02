قرية مصرية تحترق.. ما علاقة الجن؟ (فيديو إرم)

الجن هو من أشعل هذه الحرائق.. هذا ما يرويه سكان قرية "برخيل" في محافظة سوهاج بصعيد مصر.

في قلب الصعيد قرية صغيرة تعيش كابوسا لا ينتهي، فقد اندلعت حرائق غامضة منذ منتصف يوليو، التهمت أكثر من 25 منزلا وأثارت هلع السكان.

البعض ذهب إلى ان هذه "لعنة فرعونية" أصابت القرية بعد قيام بعض أهلها بالتنقيب على الآثار وفتح مقبرة فرعونية دون خبرة، ما أسفر عن قيام الجن الحارس للمقبرة بالانتقام من أهل القرية.

السلطات بدأت تحقيقاتها، والأزهر الشريف أرسل علماء لدعم الأهالي ومحاربة الشائعات، فيما تكثف المحافظة حملاتها التوعوية لمنع مزيد من الكوارث.. لكن الغموض يظل يلف "برخيل" التي تحترق دون معرفة الأسباب الحقيقية.