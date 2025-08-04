"تمرّد دموي".. سجن يتحول إلى ساحة حرب في المكسيك

من داخل جدران الإسمنت والحديد في المكسيك، تحوّلت ليلة سجن مدينة توكسبان، شرقي البلاد، إلى مجزرة دامية.

أعمال شغب عنيفة هزّت المكان اندلعت في السجن.. 7 قتلى، و11 جريحًا، في صراع لم يكن بين السجناء فقط، بل بين الحياة والموت.

التمرد بدأ حين طالب نزلاء بالحماية من أفراد خلية إجرامية خطيرة، لكن الطلب تحوّل إلى انتفاضة دامية استمرت حتى الصباح.

قوات الأمن بدعم من الجيش، اقتحمت السجن تحت وابل من الفوضى واستعادت السيطرة عليه، لكن بعد أن سالت الدماء في ممراته.

قبل الفوضى نُقل 3 سجناء إلى مكان آخر، ولم تشرح السلطات السبب، لكنها لم تكن خطوة عابرة.. ولاية فيراكروز غارقة في النزاعات الدموية التي تدور بين عصابات تجارة المخدرات الكبرى في المكسيك.. خطف، ابتزاز، ودماء لا تتوقف، وهنا، خلف القضبان الصراع لم يرحم أحدًا.