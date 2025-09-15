بالجرم المشهود.. بثّ مباشر يوقع شرطيا عراقيا في قبضة السلطات (فيديو)

"بالجرم المشهود" مد يده وقبض الرشوة، لكنه لم يكن يعلم أن الآلاف شاهدوا الواقعة لينتهي الأمر به في قبضة السلطات.

الحادثة وقعت في العاصمة العراقية بغداد مع شرطي مرور أوقف سائق مركبة، ليخبره الأخير بأنه يعمل في جمع العلب المعدنية، في محاولة لتبرير مخالفته المرورية.

وفيما يشبه "البازار" لوّح الشرطي بتسجيل مخالفة قدرها 50 ألف دينار عراقي أي نحو 35 دولاراً، قبل أن يعرض السائق عليه مبلغ 5 آلاف دينار أو ما مقداره 3.5 دولار مقابل السماح له بمواصلة طريقه، في مشهد رشوة صور بالكامل عبر بث مباشر كان مفتوحاً من قبل شخص جالس بجانب السائق.

وكالنار في الهشيم انتشر التسجيل المصور، ليتحوّل إلى حديث الشارع العراقي بوصفه دليلاً جديداً على تفشي ظاهرة الفساد، واعتبره ناشطون مؤشرا على استفحال الرشوة والابتزاز في مفاصل الدولة.

ولم تتأخر السلطات العراقية في ردة فعلها مع إعلان وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشرطي، مؤكدة أن الوزارة لا تتشرف بأن يحسب عليها.