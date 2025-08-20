أيتام غزة يحتفلون بتخرجهم "وسط جراح الفقد" (فيديو إرم)

بأعين تغالب الدموع، اجتمع نحو ألف طفل يتيم في قرية الأمل للأيتام بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ليحتفلوا بإنهاء عامهم الدراسي وسط مشهد إنساني تختلط فيه مشاعر القهر والفرح.

لم يكن هذا الحفل كباقي الاحتفالات المدرسية المعتادة، فكل خطوة على المسرح كانت تحمل في طياتها وجع الفقد.

منذ أكتوبر 2023، فقد أكثر من 39 ألف طفل فلسطيني في غزة أحد والديهم أو كليهما، حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، من بينهم 17 ألفًا فقدوا كلا والديهم.

نُظم الحفل برعاية "جمعية الوفاء للأيتام"، وبدعم من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية، كما تنوعت فقرات الحفل بين أناشيد وأداء مسرحي جسّد قدرة هؤلاء الأطفال على النهوض من تحت الركام، والتعبير عن معاناتهم بلغة الفن والكلمة.