أقرها الكابينت.. تفاصيل خطة إسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل (فيديو إرم)

أقرها الكابينت.. خطة إسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل
باسل الدوس
08 أغسطس 2025، 3:48 ص

بعد أكثر من 10 ساعات من المشاورات، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وأكد مسؤولون إسرائيليون أن الجيش سيصدر أوامر إخلاء لنحو مليون فلسطيني يعيشون في مدينة غزة ومحيطها.

وقال نتنياهو إنه لا نية لديه للاحتفاظ بالقطاع وحكمه، وإن إسرائيل تريد تسليمه لقوات عربية.

من جهة أخرى، قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب قرر عدم التدخل وترك الحكومة الإسرائيلية تتخذ القرار.

وتواجه الخطة الإسرائيلية معارضة داخلية ودولية، وسط تزايد التحذيرات من احتمال حدوث كارثة إنسانية في القطاع.

