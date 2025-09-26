"كنز معلومات".. كيف اخترقت إيران قلاع الموساد الداخلية؟ (فيديو إرم)

داخل دائرة التصعيد المتواصل بين إيران وإسرائيل، تلوح معركة ناعمة لا تقل إثارة عن المواجهات العسكرية، إنها حرب الاستخبارات والتخفي وأجهزة الرصد، وفي جديد هذه المعركة زعمت إيران أنها قد حصدت "كنزا من المعلومات"، فهل اخترقت إيران أجهزة الموساد فعلا؟

لا توجد حتى الآن تأكيدات تُثبت أن إيران اقتحمت فعليا قلاع الموساد الداخلية، لكن طهران تزعم أنها حصلت على معلومات عن 189 خبيرا نوويا وعسكريا إسرائيليا بالاسم والصفة الوظيفية، من بينها صور ومعلومات شخصية وعائلية عن رافاييل غروسي، مدير الوكالة الذرية للطاقة النووية، فماذا يعني هذا الاختراق إذا كان حقيقيا؟

يمثل اختراق بهذا الحجم وإن حدث، ضربة لهيبة الموساد، تُنذر بفشل أمني إسرائيلي كبير، كما أنه يكشف وفق زعم إيران حقائق حول النووي الإسرائيلي والقدرات العسكرية، ويقدم معلومات حول الخرائط السرية والخطط العسكرية، ما قد يُحدث زلزالا أمنيا في إسرائيل، في وقت لم تعد إيران فيه تكتفي بالدفاع، بل تحولت لمهاجم يستهدف أقوى أسلحة إسرائيل، ألا وهو السلاح الاستخباراتي، لاسيما بعدما استطاعت إسرائيل اختراق الداخل الإيراني في أمثلة كثيرة، كان أبرزها اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قلب طهران عام 2024.

"كنز من المعلومات"، تشدد إيران على هذا التعبير، وتؤكد بأن ملايين الصفحات التي تتعلق بمعلومات قيمة حول إسرائيل أصبحت في الأرشيف الإيراني، ومعها خطط وتسريبات لمشاريع أمريكية مشتركة مع أوروبا، في حين سيمثل الخرق الإيراني الكبير إذا ما ثبتت صحته، لحظة مفصلية في حرب الظل الإيرانية الإسرائيلية، فالموساد الذي طالما كان رمز التفوق الاستخباراتي قد يجد نفسه لأول مرة في موقع الدفاع عن سمعته، بينما ستحصن إيران برنامجها النووي، بخطط دفاعية قد يشكفها خرق كهذا.