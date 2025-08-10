عضوية لمدة 300 عام تكلّف رجلاً "ثروته" (فيديو إرم)

وقع رجل يُدعى "جين" ضحية احتيال نادر في مدينة هانغتشو بالصين، بعد أن دفع 121 ألف دولار مقابل عضويات صالة رياضية طويلة الأمد، تصل مدتها إلى 300 عام.

وتضمن العرض المغري إمكانية إعادة البيع بضعف السعر وعمولة 10%، ما دفعه لشراء مئات الاشتراكات خلال شهرين.

لكن قبل استرداد أمواله، اختفى البائع ومدير الصالة ومالك الشركة، تاركين "جين" مع عقود غير قابلة للتحويل و1200 درس خاص لا يمكن الاستفادة منها.

القضية الآن أمام القضاء، فيما يحذر المحامون من صعوبة استرداد الأموال.