يضم كتائب النخبة.. ماذا نعرف عن لواء جولاني في الجيش الإسرائيلي؟‎

يعدُّ من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي، هو أول الألوية التي انضمت إلى الجيش، لذلك يحمل اسم "اللواء 1"، نتحدث عن لواء غولاني في إسرائيل، حيث يُنسب إلى هضبة الجولان السورية، ومنها اكتسب اسمه "غولاني"، وهو اللواء الوحيد الذي بقي مستمرًا في عمله منذ تأسيس الجيش الإسرائيلي.

تأسس اللواء في الثاني والعشرين من فبراير/شباط 1948، على يد ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، تمركز اللواء في أودية وتلال الجليل، متخذًا من الشجرة شعارًا له، حيث الجذور الممتدة مع الخلفية الصفراء، تعكس ما يريده مؤسسوه من امتداد وارتباط بالأرض.

يتكون اللواء من بضع كتائب ووحدات، تنقسم إلى كتيبة باراك وكتيبة جدعون، كتيبة الاستطلاع والاتصالات الخاصة والهندسة القتالية وكتيبة أوريف المضادة للدبابات، شارك في غالبية "المعارك الرئيسة" في تاريخ إسرائيل، ويُعرف بخوضه تدريبات خاصة يجريها بمعزل عن أي لواء آخر، تتعلق بنصب الكمائن وإستراتيجيات الاستطلاع والتمويه، ويتطلب الانضمام إليه قدرات بدنية وقتالية عالية.

برز اسم لواء جولاني على نطاق واسع، بعد مقتل 8 من ضباطه خلال كمين في حي الشجاعية بغزة قبل أشهر، ورغم غياب العدد الفعلي لجنوده الذين يقدرون بالآلاف، فإنه يحمل نصيب الأسد من الدعم العسكري في إسرائيل، ويعتمد عليه الجيش في أي عملية عسكرية، لا سيما الاقتحامات وما إلى ذلك.