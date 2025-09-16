logo
معدلات الحرارة تتجاوز القياسية في اليابان
"يوم احترام المسنين".. احتفال ياباني يكشف معدلات عمرية "صادمة" (فيديو إرم)

أظهرت دراسة يابانية أن 29.4% من إجمالي سكان البلاد تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وهي النسبة الأعلى عالميًا.

وبحسب الإحصاءات التي أعدت بمناسبة "يوم احترام المسنين"، الذي يُحتفل به في اليابان في 15 سبتمبر من كل عام، يبلغ عدد كبار السن في اليابان 36.19 مليون نسمة، منهم 20.5 مليون امرأة و15.68 مليون رجل. 

 كما تُظهر الأرقام أن 17.2% من السكان تجاوزوا سن 75 عاماً، فيما يشكل من تجاوزوا 85 عاماً نسبة 5.6% من إجمالي السكان.

وتشير التوقعات إلى أن هذه النسبة ستستمر في الارتفاع، بحيث سيتجاوز ثلث السكان (34.8%) سن 65 عاماً بحلول عام 2040، ما يفاقم التحديات المرتبطة بالشيخوخة السكانية، مثل الضغط على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية ونقص القوى العاملة.

وفي مقارنة عالمية شملت 38 دولة يتجاوز عدد سكانها 40 مليون نسمة، تصدرت اليابان القائمة، تلتها إيطاليا (25.1%) ثم ألمانيا (23.7%).

لكن التوقعات طويلة الأمد تشير إلى تغير في الترتيب العالمي، فبحلول عام 2070، من المتوقع أن تنخفض نسبة كبار السن في اليابان نسبياً إلى 38.7%، لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً، فيما تتقدم كوريا الجنوبية لتتصدر القائمة بنسبة مذهلة تصل إلى 46.6% من السكان فوق سن 65.

