في صيف عام 2023 شنت القوات الأوكرانية هجومها المقابل في جبهة زابوريجيا من أجل الوصول إلى بحر آزوف وقطع الممر البري بين الدونباس والقرم.

لكن هذا الهجوم فشل فشلًا ذريعًا، وتمكنت القوات الأوكرانية من التقدم في مناطق محدودة، وخصوصًا جنوب مدينة "فليكا نوفسلكا" وسيطرت على بلدتي ستارومايروسكا و أوروزاينا 8 كيلومترات جنوب "فليكا نوفسلكا".

ومنذ عدة أسابيع والقوات الروسية تشن هجمات من أجل استعادة هاتين البلدتين وخلال الأيام القليلة الماضية تمكنت القوات الروسية من السيطرة على "ستارومايروسا".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على "أوروزاينا" مؤخرًا، والآن القوات الروسية تحاول أن تتقدم نحو "فليكانوفسلكا" من أجل الوصول إلى الطريق الإستراتيجي الذي يربط مقاطعتي "دونيتسك" و"زابوريجيا".