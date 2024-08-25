العملة بالميزان لا بالعد.. هذه هي الحال في سوريا، إذ بات التجار لا يعدون النقود، وإنما يضعونها على الميزان لمعرفة قيمتها بعد الانهيار المستمر في قيمة الليرة السورية.

وزن العملة عملية باتت منتشرة في سوريا مع الصعوبة البالغة التي تعتري عمليات العد للمبالغ الكبيرة بالتزامن مع اهتراء الأوراق النقدية الذي يمنع ماكينات عد العملة من العمل.

التجار في سوريا يقولون إن غالبية الصفقات الصغيرة والمتوسطة تتم بطريقة زنة المبالغ المالية؛ لأن عد العملة سوف يأخذ وقتًا طويلًا جدًّا وبحاجة إلى شخص متفرغ لهذه المهمة الصعبة.

شراء غسالة كهربائية أو أثاث منزل في سوريا بات يتطلب حمل أكياس عدة من العملة المحلية من قبل المشتري الأمر الذي يسبب معضلة العد والتخزين من قبل البائع.. ولمعرفة القيمة يلجأ التاجر إلى الميزان.. ولكن كيف تعرف القيمة من خلال الوزن؟

آلية زنة العملة لدى غالبية التجار والصاغة عمومًا تكون عن طريق معرفة زنة فئة من العملة؛ إذ إن وزن رزمة تعادل 500 ألف ليرة سورية من فئة 5 آلاف ليرة يبلغ 98 غرامًا، ووزن رزمة 200 ألف ليرة سورية من فئة ألفي ليرة سورية يبلغ 100 غرام، ووزن رزمة 100 ألف ليرة من فئة ألف ليرة سورية يصل إلى 97 غرامًا، ووزن رزمة 50 ألف ليرة من فئة 500 ليرة سورية يصل إلى 102 غرام.

زنة العملة لدى الغالبية في سوريا تتم عن طريق ميزان الذهب شديد الحساسية أو أي ميزان إلكتروني دقيق؛ إذ إن نسبة الخطأ واردة بشكل طفيف جدًّا، ولا تؤثر كثيرًا في القيمة المالية المنهارة أساسًا.