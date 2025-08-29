وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يتفقون على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن تكون "قوية وموثوقة"

مبادرة "كرسي إرم".. الرحلة تتواصل والمرحلة الأهم تبدأ (فيديو)

إرم نيوز
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 12:44 م

منذ أكثر من ثلاثة أشهر.. انطلقت "مبادرة كرسي إرم للإعلام والإبداع لعام 2025" بهدف واحد وواضح، وهو تمكين الشباب العربي ومنحهم المعرفة والمهارات الإعلامية المتقدمة ليكونوا صُنّاع محتوى مؤثرين، وقادة في مستقبل الإعلام.

خلال هذه الفترة القصيرة.. استقبلنا آلاف طلبات المشاركة من مختلف الدول العربية في إقبال كبير يدل على تعطّش جيل كامل للتعلم، ورغبة حقيقية في تطوير المهارات الصحفية وصناعة محتوى يليق بالعصر.

واليوم.. نود أن نطمئنكم أن مرحلة دراسة الطلبات شارفت على الانتهاء، وفريقنا المتخصص يعمل على مراجعة كل طلب بعناية، وخلال مدة أقصاها أسبوعين سيصلكم رابط الانضمام إلى قناة واتس أب الرسمية لتكونوا دائمًا على اطلاع بالمستجدات كافة.

 كونوا مستعدين للمرحلة المقبلة..

فأنتم شركاؤنا في صناعة محتوى عربي يليق بطموحاتكم، ويعكس صورة جيل يسعى للتغيير.

