الزعيم كيم يدعو للاستعداد لـ"حرب حقيقية".. ماذا يقصد؟

مناورات عسكرية ضخمة، أشرف عليها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، داعيا خلالها قواته إلى الاستعداد لـ"حرب حقيقية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

كيم ظهر خلال المناورات مرتديًا بدلة سوداء وهو يخاطب الجنود، مؤكدًا ضرورة التحلي بالجاهزية الكاملة لـ"تدمير العدو في كل معركة".

أُجريت التدريبات في موقع لم يُكشف عنه، وشهدت إطلاق قذائف باتجاه البحر، في استعراض واضح للقوة العسكرية المتزايدة للنظام الكوري الشمالي. وتأتي هذه التحركات وسط تقارير عن مشاركة جنود كوريين شماليين في القتال إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك، التي استعادت روسيا السيطرة عليها أخيراً.

تضاف هذه التطورات إلى الدعم العسكري المستمر الذي تقدمه بيونغ يانغ لموسكو، من خلال تزويدها بالقذائف والصواريخ.

خطاب كيم جاء واضحًا وصارمًا، يعكس استعداد بلاده للذهاب بعيدًا في مواجهاتها العسكرية، سواء داخل حدودها أو عبر جبهات الحلفاء.