"جيش عالمي لفلسطين".. دعوة تاريخية من رئيس دولة لاتينية (فيديو إرم)

قوة عالمية لتحرير فلسطين.. هكذا صدح صوت الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.. دعوة صريحة لتجاوز مرحلة الشجب والتنديد، والمضي نحو خطوات عملية لوقف ما وصفه بجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

دول عديدة أبدت استعدادها للمشاركة في تشكيل هذه القوة، هكذا قال بيترو، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية هي المفتاح. الرئيس الكولومبي اختار كلماته بعناية: حض على ضرورة اعتقال المسؤولين عن الجرائم في غزة وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية.

قالها بوضوح: "كفى تنديدًا، العالم لا يحتاج إلى مزيد من البيانات... بل إلى فعلٍ حقيقي".

دعوة جريئة لتشكيل قوة دولية، لتحمي شعبًا يُباد.. وفقا لتصوره.

بيترو طالب أيضا بإصلاح مجلس الأمن، بكسر احتكار القرار العالمي، وبأن لا تبقى العدالة حبيسة "فيتو" واحد.

أعلن دعمه لقطر، مدينًا استهدافها، ومؤكدًا أن حلم ياسر عرفات بدولة فلسطينية لم يعد بعيدًا.

"لسنا ضد أحد"، قالها بوضوح: "لكننا مع أطفال غزة، مع الإنسانية".

الرئيس الكولومبي رفض اتهامات معاداة السامية، قائلاً إن الوقوف إلى جانب أطفال غزة موقف إنساني نابع من تجربة كولومبيا المؤلمة مع العنف.

وفي زمنٍ كثرت فيه الأقنعة، لم يتردد في كشف النفاق، موجها أصبع الاتهام إلى الشركات التي تربح من الدم، ولمواقف أوروبا التي وصفها بالمتناقضة.