يوصف بأنه أعظم مخرج بريطاني.. كان رائداً في العديد من تقنيات التشويق والإثارة النفسية في الأفلام.. أطلقوا عليه ملك الرعب.. انتقل إلى هوليوود وأصبح مواطنا أمركيياً.. أسس لنفسه أسلوبا إخراجيا معروفا ومميزا.. كان من الرائدين باستخدام الكاميرا للتحرك بطريقة تحاكي نظرات الشخصية.. يعتبر واحدا من أهم المخرجين في تاريخ السينما حيث مزج الرعب بالتشويق بالجنس بالكوميديا.. من هو المخرج البريطاني الأمريكي السير ألفريد جوزيف هتشكوك؟

ألفريد هتشكوك هو منتج ومخرج أفلام إنجليزي كان رائداً في العديد من تقنيات التشويق والإثارة النفسية في الأفلام، بعد نجاحه في السينما البريطانية في كلٍ من الأفلام الصامتة والأفلام الصوتية في وقت مبكر عُرف بكونه أفضل مخرج إنجليزي، وانتقل إلى هوليود عام 1939، وأصبح مواطنا أمريكياً في عام 1955.

ولد هتشكوك في الثالث عشر من شهر أغسطس العام 1899 في منطقة ليتونستون في لندن، وقد سمي ألفريد تيمنًا بشقيق والده.

خلال حياته المهنية التي امتدت أكثر من نصف قرن أسس هتشكوك لنفسه أسلوباً إخراجياً معروفاً ومميزاً كان فيه من الرائدين في استخدم الكاميرا للتحرك بطريقة تحاكي نظرات الشخصية في الفيلم مجبراً المشاهدين على الانخراط في شكل من أشكال التلصص، وهو من قام بتأطير اللقطة لزيادة القلق والخوف أو التعاطف، كما استخدم طريقة مبتكرة في مونتاج الفيلم.

قصصه تتضمنت غالباً أشخاصا هاربين من العدالة برفقة شخصيات نسائية، والعديد من أفلامه لديها نهاية ملوتية وحبكات مثيرة تتضمن تصويراً للعنف والقتل والجريمة.

هيتشكوك أخرج أكثر من خمسين فيلما في حياته المهنية التي امتدت ستة عقود، وينظر إليه في كثير من الأحيان على أنه أعظم مخرج بريطاني، وجاء في المرتبة الأولى في استطلاع لنقاد السينما عملته مجلة دايلي تيليغراف البريطانية في 2007.

يعتبر هتشكوك من أهم المخرجين في تاريخ السينما حيث مزج الرعب بالتشويق بالجنس بالكوميديا.

بدأ حياته المهنية عام 1919 بكتابة العناوين الفرعية للأفلام الصامتة في استوديو لاسكي بلندن، وهناك تعلم المونتاج وكتابة السيناريو، وصار مساعد مخرج عام 1922، وعام 1925 قدم أول أفلامه (حديقة المسرات، وكان أول فيلم يشتهر به هو النزيل 1927، وفيه قدم طابعه المميز.

في عام 1940 انتقل إلى هوليوود ليقدم أول فيلم له (ربيكا) الذي ترشح به لجائزة أفضل مخرج في مهرجان الأوسكار، وهناك أصبح التشويق والكوميديا السوداء سمة بارزة لهيتشكوك في أفلامه، وامتدت لتظهر معه في إنتاجاته.

توفي هيتشكوك في منزله بسبب الفشل الكلوي في 29 من إبريل لعام 1980.