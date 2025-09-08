فنزويلا تنشر 25 ألف جندي على الحدود في تصعيد جديد للأزمة مع الولايات المتحدة
علق في أسلاك الحديد.. محاولة هروب فاشلة لسجين ألماني

هاني رعد
08 سبتمبر 2025، 7:25 م

محاولة هروب فاشلة في ألمانيا، أصبح الهارب فيها مثالا لفشل التخطيط بعدما علق بطريقة مضحكة في شبكة من الأسلاك الخارجية للسجن.

 في ولاية ساكسونيا الألمانية، تمكن حراس الأمن في سجن "فالدهايم" من القبض على شاب يبلغ من العمر 28 عاما حاول الفرار عبر تسلق السياج، ولكن بمجرد وصوله إلى القمة علق في الأسلاك الشائكة وأُصيب، ولاحظ موظفو السجن الأمر فورا وأبلغوا الشرطة التي حاصرت السجن.

 بعد دقائق من العثور عليه محاولا الفرار، تم تحرير السجين من الأسلاك، ورغم ذلك، حاول السجين إكمال محاولة فراره بعدما خرج من بين الأسلاك، كما أنه أهان الشرطة بصوت عال، قبل أن يسقط على سترة نجاة رجل إطفاء متأثرا بإصابته، حيث عولج سريعا، وأعادته السلطات سجينا.

