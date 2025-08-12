شبكات الإرهاب الرقمية.. كيف يغوص الشبان الأوروبيون في ظلام التطرف؟ (فيديو إرم)

موجة إرهابية جديدة تهدد أوروبا بصمت وتخفي وجوهًا لا تخطر على بال. القارة العجوز تشهد اليوم تصاعدًا خطيرًا في تهديدات تثير القلق على المستويات الأمنية والاجتماعية، خاصة مع ظهور جيل جديد من الشبان المولودين داخل القارة الذين لا يحملون سجلات جنائية سابقة.

هذا التحول يعقّد مهمة الأجهزة الأمنية في الكشف المبكر عن هؤلاء المتطرفين، إذ يعتمدون على مهارات رقمية متقدمة تسمح لهم بالتواصل مع جماعات إرهابية عبر الإنترنت والانغماس في محتوى عنيف يدفعهم نحو التطرف.

حسب تقرير نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية استنادًا إلى تقييمات الأمم المتحدة، لا يزال تنظيما داعش والقاعدة يمثلان التهديد الأكبر في أوروبا، مع تركيز خاص على فرنسا التي تواجه خطرًا كبيرًا بسبب محاولات التنظيمات استقطاب متطوعين وتنفيذ هجمات.

تقرير آخر صادر عن "يوروبول" يكشف أن نحو ثلث المشتبه بهم في عمليات إرهابية داخل الاتحاد الأوروبي هم تحت سن العشرين، وغالبًا ما يعانون من هشاشة نفسية ومشكلات أسرية، لكنهم يمتلكون براعة فائقة في استخدام التكنولوجيا الرقمية. هذا الأمر يجعلهم عرضة للاستقطاب عبر سرديات متطرفة تنتشر بسرعة على الإنترنت، خاصة عبر الفيديوهات التي تحتوي على عنف مفرط.

تتزايد صعوبة اكتشاف هؤلاء الشبان قبل تنفيذ عملياتهم، بحيث يمكن ببضع نقرات فقط الدخول إلى عالم التطرف. الإنترنت أصبح بيئة خصبة لنشر الكراهية، ما يدفع أوروبا إلى ضرورة تكثيف جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز برامج الوقاية لمواجهة هذه الموجة الجديدة من العنف الذي يهدد أمنها واستقرارها.