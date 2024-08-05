تتزايد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق في الشرق الأوسط مع توعّد إيران وحلفائها بالردّ على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي العسكري في ميليشيا حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

تأتي هذه التطورات في ظل دعوة دول غربية رعاياها إلى مغادرة لبنان، بينما تعزز واشنطن وجودها العسكري في المنطقة.

توعّد المرشد الإيراني علي خامنئي بإيقاع "عقاب قاسٍ" على إسرائيل، في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداد بلاده لأي سيناريو هجومي أو دفاعي.

المنطقة حرفياً على صفيح ساخن، بينما تتسارع ردود فعل دبلوماسية ودعوات لضبط النفس جاءت من جميع أنحاء العالم دعت إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" لتفادي تصعيد إقليمي قد يكون له تداعيات مدمّرة على دول المنطقة.

توقّعت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن يردّ حزب الله بضربات في عمق إسرائيل وألاّ يكتفي بأهداف عسكرية، بعدما أكد الأمين العام للميليشيا أن "الرد آتٍ حتماً" على اغتيال شكر.

وللمرة الأولى استهدفت ميليشيا حزب الله "مستوطنة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا"، رداً على قصف إسرائيلي أصاب مدنيين في جنوب لبنان.

في حين أفاد الجيش الإسرائيلي أنّ "حوالي 50 صاروخاً أطلقت من جنوب لبنان نحو إسرائيل وأسقطت غالبيتها، من دون تسجيل إصابات"

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان أن هنية اغتيل بواسطة "مقذوف قصير المدى" أطلق على مقر إقامته، وتوعّد الحرس الثوري بأن الرد على هذه الجريمة هو العقاب الشديد في الزمان والمكان والكيفية المناسبة".

لتطفو تساؤلات على السطح ما هي أهداف إيران في إسرائيل؟

أوردت صحيفة "كيهان" المحافظة المتشددة أنّ مناطق مثل تل أبيب وحيفا والمراكز الاستراتيجية وبخاصة مقار إقامة بعض المسؤولين المتورطين في الجرائم الأخيرة هي بين الأهداف".

التوتر الراهن يعيد إلى الأذهان المخاوف من التصعيد في مطلع أبريل الماضي، حينما شنّت إسرائيل غارة على دمشق أدّت إلى تدمير القنصلية الإيرانية، ممّا أدى إلى مقتل ضباط في الحرس الثوري وحينها ردّت طهران بهجوم غير مسبوق على إسرائيل باستخدام مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ.