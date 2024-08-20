في غزة حيث تلتقي الآلام بالأنقاض وقصص ترويها حسرة الغياب دون أثر.. جثث تبخرت وأخرى اختفت تحت الركام.

كشفت الأحداث الأخيرة في هذه الحرب الدامية عن فصول جديدة من المآسي التي يتعرض لها الغزيون .. جهاز الدفاع المدني في غزة أعلن عن فقدان 1,760 جثة؛ بسبب استخدام أسلحة محرمة دولياً من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى "تبخرها" بالكامل وعدم تسجيلها في السجلات الرسمية لوزارة الصحة.

الأرقام المروعة لا تتوقف عند هذا الحد، فقد أكد الدفاع المدني أيضاً اختفاءً قسرياً لـ 8,240 جثة منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى 2,210 جثامين مفقودة من مقابر متفرقة في القطاع، حسبما أعلن متحدث باسم الجهاز خلال مؤتمر صحفي.

الدمار الشامل الذي ألحقته القوات الإسرائيلية بغزة تجاوز كل التوقعات حيث ألقت ما يزيد على 85 ألف طن من المتفجرات، مدمرةً أكثر من 80% من البنية الحضرية و90% من البنية التحتية للقطاع، بما في ذلك 17% من المتفجرات التي لم تنفجر بعد؛ ما يشكل خطراً دائماً على حياة المدنيين.

في ظل هذه الظروف المروعة تحاصر القوات الإسرائيلية السكان في منطقة لا تتجاوز 10% من مساحة قطاع غزة بزعم أنها آمنة، رغم أن هذه المناطق شهدت 21 مجزرة راح ضحيتها المئات من الفلسطينيين..

بينما يعجز الدفاع المدني وخدمات الطوارئ عن الوصول إلى الآلاف من الضحايا والجثث المحاصرة تحت الأنقاض نتيجة الاستهداف المستمر لهذه الخدمات من قبل القوات الإسرائيلية بشكل يخالف الأعراف الدولية والإنسانية ضاربةً بها عرض الحائط.