في لحظة حسمها القدر توقف قلب شاب عن الخفقان لمدة 25 دقيقة كاملة، فهل يُمكن أن يعود من الموت؟ هذا ما حدث فعلًا في قصة أثارت دهشة الأطباء والعالم أجمع.

الشاب البريطاني تشارلي فينسينت طالب جامعي يبلغ من العمر 20 عاماً، سافر من بريطانيا إلى ولاية نيو هامبشاير الأمريكية للعمل في معسكر صيفي لتعليم الأطفال كيفية التجديف، لكن يومه الأول على الماء تركه مصاباً بحروق الشمس الشديدة، ما أدى إلى حروق من الدرجة الثانية في ساقيه.

وبعد نقله إلى المستشفى تم تشخيصه بالالتهاب الرئوي الحاد؛ ما استدعى إجراء جراحة لإزالة الأنسجة التالفة وأثناء الجراحة تعرض تشارلي لسكتة قلبية وسكتة دماغية صغيرة، ما أدى إلى توقف قلبه لمدة 25 دقيقة ما جعله ميتا طبيا.

بعد إنعاشه اكتشف الأطباء أن تشارلي يعاني تضخم القلب وهي حالة نادرة لم يكن يعرف عنها شيئا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن شقيقته إميلي وصفت اللحظات العصيبة التي عاشتها العائلة، معتبرةً أنه نجا بمعجزة، وبعد إنعاشه نُقل إلى مركز طبي في بوسطن، ووضع في غيبوبة اصطناعية لمدة أسبوع.

أوضح الأطباء أن تضخم القلب الذي يعانيه تشارلي يؤدي إلى صعوبة في ضخ الدم بكفاءة؛ ما يزيد خطر الإصابة بقصور القلب أو السكتة الدماغية.. كما أن هذه الحالة يمكن أن تكون غير مصحوبة بأعراض حتى تتفاقم بشكل خطير.