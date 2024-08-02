عشية قرع طبول الحرب.. شاحنات أسلحة إيرانية تدخل إلى مدينة دير الزور السورية قادمة من العراق.. فهل سيكون الرد المنتظر هذه المرة من الأراضي السورية؟

الشاحنتان، ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، دخلتا سوريا رفقة سيارتين تابعتين لحزب الله العراقي عبر البوكمال، وتوجهتا إلى دير الزور شرقي سوريا، في وقت أعلنت فصائل إيرانية في دير الزور رفع حالة التأهب للدرجة القصوى ضمن مناطق سيطرتها، واستدعاء العناصر وقادة المجموعات من جنسيات سورية وغير سورية من إجازاتهم.

الفصائل أخلت أيضا المقرات التابعة لها في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي على الحدود السورية العراقية، ونقلت عربات تحمل راجمات صواريخ من المدينة باتجاه جهة مجهولة وسط تأهب أمني شديد.

الأراضي السورية ستكون جزءاً من الرد الإيراني المتوقع في الأيام القليلة القادمة وفق ما نقل المرصد عن مصادر خاصة سورية عاملة مع الميليشيات الإيرانية، مؤكدة استخدام سوريا لانطلاق هجمات بالمسيّرات نحو إسرائيل على حد زعمها.

المصادر أفادت أيضا بأن جزءاً كبيراً من المسيّرات التي ستوجّه نحو إسرائيل قد تنطلق من مناطق داخل سوريا تشمل أماكن وجود مسيّرات في ريف دمشق والبادية السورية، مع الحرص على عدم الإعلان رسميًا أن هذه المسيّرات انطلقت من الأراضي السورية، والإعلان أنها انطلقت من العراق.