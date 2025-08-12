هجوم الصيف الروسي.. خطة موسكو لتقطيع أوصال دونيتسك تقترب من الحسم (تحليل عسكري)

تشتعل جبهة مقاطعة دونيتسك مع استمرار هجوم الصيف الروسي، حيث تسعى القوات الروسية لتنفيذ خطة محكمة لتقطيع أوصال المقاطعة والسيطرة الكاملة على إقليم دونباس شرق أوكرانيا.

التحركات الأخيرة تشير إلى اندفاع روسي للسيطرة على الطرق والمحاور الاستراتيجية في وسط وشمال دونيتسك، تمهيدا لعزل القوات الأوكرانية وإحكام الطوق عليها.

في الشمال، تتقدم القوات الروسية باتجاه مدينة سيفرسك للسيطرة على طريق M03 الذي يربط باخموت بمدينة كراماتورسك، بينما يدور هجوم آخر نحو كوستانتينيفكا للوصول إلى طريق H-32، وهو ما يتيح لموسكو تطويق القوات الأوكرانية هناك.

وفي الوقت نفسه، تشن القوات الروسية هجوما على مدينة بكروفسك بهدف قطع طريق H-30، في حين شهدت الساعات الأخيرة تطورا خطيرا مع تقدم روسي شمال بكروفسك نحو طريق T-14 الرابط بين دوبروبيليا والمناطق المجاورة، في محاولة لعزله والتقدم نحو المدينة نفسها.

الخطوة التالية تستهدف التقدم نحو كراماتورسك، أكبر مدن شمال دونيتسك، قبل الاندفاع إلى الحدود الإدارية مع مقاطعتي خاركيف ودنيبرو.

نجاح هذه الخطة سيعني أن موسكو باتت على أعتاب السيطرة على كامل إقليم دونباس، في تحول استراتيجي قد يغير مسار الحرب شرق أوكرانيا.