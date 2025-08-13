مصر.. عملية عاجلة لإنقاذ مريض ابتلع هاتفا (فيديو إرم)

شهدت مدينة الغردقة المصرية حادثة طبية نادرة، بعد أن استقبل مستشفى الغردقة العام مريضا في حالة حرجة، يعاني من إعياء شديد، قيء متكرر، وآلام حادة في البطن.

وكشفت الفحوصات الطبية، بما فيها الأشعة المقطعية مفاجأة صادمة بوجود جسم غريب يسد فتحة المعدة بالكامل، ليتضح أنه هاتف محمول صغير ابتلعه المريض، مما تسبب في انسداد خطير.

وعلى الفور، أجرى الفريق الطبي عملية عاجلة ودقيقة، تمكن خلالها من استخراج الهاتف وإنقاذ حياة المريض.

وأشاد مسؤولون صحيون بكفاءة الطاقم الطبي، مؤكدين جاهزية مستشفيات البحر الأحمر للتعامل مع أخطر الحالات الطارئة.