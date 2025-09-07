طفلة تفاجئ العالم "بعمر التاسعة".. اجتازت الثانوية الفرنسية

في إنجاز أحدث ضجة عالمية، تمكنت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من الحصول على شهادة البكالوريا الفرنسية لتصبح أصغر شخص ينال هذا المؤهل منذ عقود.

الطفلة التي تنحدر من غرينادا وتعيش في دبي اجتازت امتحانات عدة مواد رئيسية بنجاح رغم أنها لم تكن تتحدث الفرنسية عند التحاقها بالمدرسة الدولية قبل 3 سنوات.

وعلى الرغم من أن معدل ذكائها وُصف بـ"الطبيعي" فإن إرادتها الصلبة ومنهجية تعليم خاصة صممت لها مكنتها من تحقيق هذا الإنجاز المذهل.

تخطط الطفلة لمواصلة تعليمها الجامعي في القانون وعلوم الكمبيوتر مع دراسة في جامعتين أوربيتين مستقبلاً بينما تواصل حياتها اليومية في دبي، لتثبت أن الإرادة والمثابرة يمكن أن تصنع المعجزات حتى في عمر مبكر.

من جهتها، ذكرت منظمة "إيزوسيت" للتدريب أنّها دعمت الطالبة بمنهجية خاصة طُوّرت بالتعاون مع سباي؛ ما أسهم في تمكينها من الوصول إلى هذا الإنجاز المبكر.