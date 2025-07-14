اختطاف مفترض لجندي إسرائيلي يشعل جحيم "هانيبال" شرقي غزة (فيديو إرم)

في واحدة من أكثر اللحظات توتراً منذ اندلاع الحرب في غزة.. عمّ الرعب صفوف الجيش الإسرائيلي العامل في القطاع بعد عملية نوعية استهدفت آلية عسكرية شرق مدينة غزة، أسفرت وفقاً لمنصات إسرائيلية غير خاضعة لرقابة الجيش عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين بجراح خطيرة، وسط قصف هستيري خلّف أعمدة دخان غطّت مناطق شرق غزة.

وما جعل الموقف أكثر جنوناً هو الاشتباه بأن جندياً إسرائيلياً قد اختُطف خلال الهجوم؛ الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى تفعيل إجراء "هانيبال" وهو البروتوكول العسكري المثير في ترسانة الجيش والذي يُجيز استخدام قوة نارية مدمّرة بعد الاشتباه بعمليات اختطاف جنود إسرائيليين، ويتم بموجبه قصف منطقة الحادث بشكل كثيف حتى لو أدت عملية القصف لقتل الأسير وآسريه.

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وبحسب مراسل، إرم نيوز، فقد أطلقت الطائرات الحربية والدبابات العنان لنيرانها على شرق غزة وقصفت المنطقة بكثافة غير مسبوقة، بينما كانت طائرات الإخلاء الطبي تهرع بالمصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية وسط حالة من الذعر والارتباك.

ورغم هذا التصعيد تبيّن لاحقاً أن الجندي المفقود تم العثور عليه لكن بعد أن كانت النيران قد أكلت كل شيء في محيط العملية.

يأتي هذا الحدث بعد تحذيرات متكررة من كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، والتي ألمحت مؤخراً إلى محاولات متكررة لأسر جنود إسرائيليين.. وقال الناطق العسكري باسم الكتائب "أبوعبيدة": "معركة الاستنزاف التي نخوضها مع العدو من شمال القطاع إلى جنوبه ستكبّده خسائر يومية .. وإن أنقذ جنوده بأعجوبة اليوم فغداً قد يكونون في قبضتنا".