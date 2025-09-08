الجيش الإسرائيلي يعلن شن سلسلة غارات على منطقة البقاع شرق لبنان

logo
قتلى وجرحى في إطلاق نار بالقدس
فيديو

خلف قتلى وجرحى.. ماذا حدث خلال هجوم القدس؟ (فيديو إرم)

رشا اللبانبلال ياسين
رشا اللبان,
بلال ياسين
08 سبتمبر 2025، 10:04 ص

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث إطلاق نار عند تقاطع راموت في  القدس المحتلة.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها تفحص جسمًا مشبوهًا عثر عليه في موقع الحادث، مؤكدة في بيان أنها قضت على منفذي العملية.

وبحسب بعض المنصات الإخبارية، استهدف الهجوم أحد الباصات في المدينة. فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة لم تستبعد احتمال وجود متفجرات في موقع إطلاق النار.

أخبار ذات علاقة

من موقع العملية في القدس الشرقية

"ضرب العمق الأمني".. حماس تدعو لتصعيد الاشتباك بعد هجوم القدس

 

كما فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا وأغلقت جميع مداخل ومخارج القدس عقب الحادث.

من جهتها، ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الشخصين اللذين نفذا الهجوم جاءا من الضفة الغربية، وعلى الأرجح من إحدى قرى رام الله.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ قضاة المحكمة بعدم حضوره جلسة محاكمته المقررة اليوم بسبب التطورات الأمنية.

من جهتها، دعت حركة حماس اليوم الاثنين، لتصعيد الاشتباك، قائلة إن "ضرب العمق الأمني"، بعد عملية القدس، "بمثابة رد طبيعي على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنّها ضد شعبنا، وهي رسالة واضحة بأن مخططاته في احتلال وتدمير مدينة غزة وتدنيس المسجد الأقصى لن تمرّ دون عقاب"، على حد تعبيرها.

وأضافت الحركة في بيان، أن "عدوان" إسرائيل "المتواصل بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، لن يوهن من عزيمة شعبنا ومقاومته. وتأتي هذه العملية في قلب مدينة القدس لتضرب عمقه الأمني، وتؤكد إصرار شبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة على المضي في طريق المقاومة والتصدي للعدوان الفاشي"، على حد قولها.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC