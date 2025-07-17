كيف أشعل الشرع الجدل بـ"جملة واحدة"؟ (فيديو إرم)

أشعل أحمد الشرع، الرئيس السوري المؤقت، تفاعلا واسعا بعد خطاب فجري وُصف بأنه الأقوى منذ توليه المنصب. جملة واحدة تصدرت المشهد: "لسنا ممن يخشى الحرب".

الشرع أكّد أن مواجهة التحديات جزء من مصير الشعب السوري، لكنه اختار "القرار الصعب" لتفادي حرب شاملة.

تم تكليف فصائل محلية ومشايخ عقل بحفظ الأمن في السويداء، في خطوة مفاجئة أثارت جدلا واسعا.

الخطاب حمل تحذيرا صريحا: وحدة سوريا في خطر، والكرامة خط أحمر.

رسالة الشرع كانت واضحة: لن نعود للخلف، والشعب مستعد للوقوف من جديد.