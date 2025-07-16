غذاء ينفد ونزيف طبي.. كيف تعيش السويداء على وقع الأحداث الدامية؟ (فيديو إرم)

تعيش محافظة السويداء واقعا معيشيا وطبيا مرّا، على وقع الأحداث الدامية التي تشهدها منذ أيام، وعلى وقع انعزال شبه تام عن دمشق منذ أشهر، فاقم أزمة المواد الأساسية.

غلاء فاحش في المواد الأساسية إن توفرت، وانقطاع شبه تام للكهرباء والاتصالات، ومن قبل هذا نزيف طبي في مشافيها التي أسعفت المئات من جرحى الاشتباكات التي لا تتوقف ليلا ونهارا، فقد أصدر مستشفى السويداء الوطني نداء استغاثة عاجلًا للكوادر الطبية بعد استقبال مئات الجرحى بفعل الاشتباكات والقصف، بينما تفتقر باقي المشافي الخاصة إلى الأدوية الأساسية من مضادات الالتهاب ومستلزمات الجروح ومعدات العناية المركزة وحتى أجهزة التنفس، في حين غادر العشرات من الكوادر البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية في الأشهر الماضية.

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المرصد السوري لحقوق الإنسان حذّر من استمرار حصار مشفى السويداء الوطني واستهدافه أو اقتحامه تحت ذرائع واهية، بحكم أنه يضم كوادر طبية ومرضى فقط، بينما تُظهر لقطات لناشطين سوريين من داخل المشافي وضعا مأساويا، في ظل افتقادٍ حتى لأدوات التعقيم البسيطة.