”قاتل صامت“.. مخلفات السلاح الإسرائيلي تثير الرعب في السويداء (فيديو إرم)

”قاتل صامت“ ببصمة عبرية يبث الرعب في السويداء ويطلق معه موجة من التحذيرات الأهلية تدعو لعدم الاقتراب أو اللمس.. فما هو؟

جسم معدني فضي اللون بات يُعثر عليه بكثرة بين الحقول والمنازل المأهولة في ريف السويداء، يحمل كتابات باللغة العبرية، وتؤكد مصادر عسكرية أنه يشبه البالونات الحرارية، وسط تحذيرات بأن بعض هذه الأجسام لم تنفجر، وهي عرضة لإحداث ضرر بكل من يلمسها.

ما يثير القلق هو مصير هذه المخلفات بعد أن تركت في قلب القرى وسط غياب الخبرات اللازمة لتفكيكها.

المعاهد العسكرية تصنف البالونات الحرارية كوسيلة دفاعية متطورة تستخدمها الجيوش الحديثة لحماية الطائرات والمروحيات والسفن من الصواريخ الموجهة حراريًا، تعرف بـ"الشعلات الحرارية"، إذ تولد حرارة عالية ووميضًا قويًا لتضليل أنظمة التتبع.

ومع تصاعد سباق التسلح، شهدت هذه التقنية تطورًا سريعًا، فانتقلت من وسائل بدائية نسبيًا إلى أنظمة أكثر تقدمًا قادرة على إطلاق شعلات متعددة بشكل آلي وفي وضعيات معقدة من أجل خداع أجهزة التتبع.

وجود الشعلات الحرارية في السويداء وسط غياب أي دور لمؤسسات الدولة والخبرات العسكرية يجعلها أشبه بـ“قنبلة موقوتة“ قد تودي بحياة الكثير من المدنيين دون التمييز بين كبير أو صغير، وهو ما يثير موجة رعب يزداد إيقاعها يومًا بعد يوم.