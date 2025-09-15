للعام الثاني.. مسابقة مثيرة لجر الشاحنات في مصراتة الليبية (فيديو)

في شوارع مصراتة الليبية لم يكن هدير الشاحنات هذه المرة لأجل العمل أو البناء بل لأجل التحدي والإثارة. عشرات المتفرجين التفّوا حول ساحة واسعة شمال غربي ليبيا حيث تحوّلت المدينة إلى مسرح لقوة عضلات الرياضيين في بطولة سحب الشاحنات التي تعود للسنة الثانية على التوالي.

شهدت المسابقة التي نظمتها الرابطة الليبية لمصارعة الذراعين مشاركة 12 رياضيًّا في اختبار غير عادي.. سحب شاحنة تزن أطناناً بقوة أجسادهم وحدها وبين كل محاولة وأخرى ارتفعت صيحات الجمهور تشجيعًا في مشهد يمزج بين القوة والإثارة والحماسة، مشيرين إلى أنهم يخططون لفتح نادٍ لتدريب الراغبين في ممارسة هذه الرياضة.

أما الفائز فكان عبد الرحمن موسى الذي خطف الأنظار ونجح في انتزاع المركز الأول، ليعود إلى بيته حاملاً جائزة مالية قدرها أربعة آلاف دينار ليبي "نحو 740 دولاراً".