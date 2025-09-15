إعلام لبناني: عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في النبطية

logo
"مصراتة تحتضن مسابقة جر الشاحنات"
فيديو

للعام الثاني.. مسابقة مثيرة لجر الشاحنات في مصراتة الليبية (فيديو)

بلال ياسين
بلال ياسين

في شوارع  مصراتة الليبية لم يكن هدير الشاحنات هذه المرة لأجل العمل أو البناء بل لأجل التحدي والإثارة. عشرات المتفرجين التفّوا حول ساحة واسعة شمال غربي ليبيا حيث تحوّلت المدينة إلى مسرح لقوة عضلات الرياضيين في بطولة سحب الشاحنات التي تعود للسنة الثانية على التوالي.

أخبار ذات علاقة

آليات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس

ليبيا.. "تفاؤل حذر" في طرابلس مع بدء تنفيذ الاتفاق الأمني وتسليم مطار معيتيقة

شهدت المسابقة التي نظمتها الرابطة الليبية لمصارعة الذراعين مشاركة 12 رياضيًّا في اختبار غير عادي.. سحب شاحنة تزن أطناناً بقوة أجسادهم وحدها وبين كل محاولة وأخرى ارتفعت صيحات الجمهور تشجيعًا في مشهد يمزج بين القوة والإثارة والحماسة، مشيرين إلى أنهم يخططون لفتح نادٍ لتدريب الراغبين في ممارسة هذه الرياضة.

أما الفائز فكان عبد الرحمن موسى الذي خطف الأنظار ونجح في انتزاع المركز الأول، ليعود إلى بيته حاملاً جائزة مالية قدرها أربعة آلاف دينار ليبي "نحو 740 دولاراً".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC