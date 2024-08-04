مشهد البحث عن المرشحين لمنصب نائب الرئيس على بطاقة الاقتراع الديمقراطية للرئاسة انقلب بعد تصويت الحزب على المرشح في الأول من أغسطس.

اسم حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز صعد إلى رأس قائمة المرشحين.. فمن المرشح المتوقع لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الديمقراطي؟

ولد والز البالغ من العمر 60 عامًا، ونشأ في بلدة صغيرة في نبراسكا، وانضم إلى الحرس الوطني في الجيش بعد تخرجه في المدرسة الثانوية عام 1981، واستمر فيه مدة 24 عامًا، وعمل مدرسًا في المدرسة الثانوية ومدربًا لكرة القدم، وبعد تقاعده من الجيش العام 2005 مثل الدائرة الانتخابية الأولى لولاية مينيسوتا، حتى نُصِّب حاكمًا في عام 2019.

ترشح والز أول مرة لمنصب في العام 2006 في منطقة الدائرة الأولى في مينيسوتا ذات الميول الجمهورية، واحتفظ بها حتى العام 2016، إذ هزم الجمهوريين مرارًا وتكرارًا، وفي العام 2018 ترشح لمنصب حاكم ولاية مينيسوتا وفاز بالمنصب، ثم دافع عن المقعد بنجاح في العام 2022.

والز يكتسب شعبية كبيرة بسبب طبيعته المباشرة والصريحة، وربما يكون قد بدأ عن غير قصد في إطلاق تصنيفات فيروسية على خصومهم المحافظين، خاصة المرشح الجمهوري دونالد ترامب وزميله في الترشح السيناتور جيه دي فانس باعتبارهم غريبين.

في خطابه عن حالة الولاية لعام 2024 أكد حقوق الإنجاب مستشهدًا بصراعات الخصوبة التي تواجهها عائلته واستخدام التلقيح الصناعي، كذلك سلط الضوء على توقيع قانون حماية الخيارات الإنجابية، مشيدًا بالإقبال الكبير للناخبين في مينيسوتا، وإصلاح قانون الانتخابات.