وصفهم بـ"الحيوانات والفوضويين".. المبعوث الأمريكي يهين الإعلاميين اللبنانيين

"حيوانات.. فوضويون.. غير متحضرين".. بهذه الكلمات الصادمة أهان المبعوث الأمريكي إلى المنطقة توم باراك الصحفيين اللبنانيين داخل القصر الجمهوري في بيروت.

لم يكن سؤالًا محرجًا أو موقفًا استفزازيًا من الإعلام بل مجرد أداء طبيعي لعملهم، قوبل بتوبيخ علني وإهانة جارحة.

باراك لم يكتفِ بنعت الصحفيين بـ"السلوك الحيواني"، بل هدد بوقف المؤتمر بالكامل، فيما ظهرت مورغان أورتاغوس إلى جانبه تضحك بسخرية.

وعلى الفور، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا، معتبرة أن ما صدر عن باراك ليس زلة لسان، بل انعكاسٌ لعقلية استعلائية.. وسط أسئلة تطرح على التواصل الاجتماعي.. هل يُعقل أن تُهان كرامة الإعلام اللبناني بهذا الشكل من قلب بيروت؟