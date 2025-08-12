غرامات مالية على حفلات الأعراس تُفجّر غضب الجزائريين (فيديو إرم)

في خطوة أثارت ضجة واسعة في الجزائر.. أقدمت بلدية غرداية جنوب البلاد على فرض غرامة مالية على حفلات الزفاف التي تتجاوز الساعة السابعة مساء في قرار وُصف بأنه الأول من نوعه بالبلاد.

القرار يقضي بدفع 800 دينار (نحو 3 دولارات) إذا انتهى الحفل قبل السابعة و1500 دينار (حوالي 6 دولارات) إذا استمر بعدها بغضّ النظر عن وجود موسيقى أو لا.

وسرعان ما اشتعلت مواقع التواصل بالتعليقات الغاضبة حيث اعتبر البعض أن البلدية "حرمت الناس من الفرح" وفرضت جباية غير مبررة على مناسبة اجتماعية مقدسة بينما رأى آخرون أن الأمر يهدف لتنظيم المرور والنظام العام.

المسؤولون المحليون أكدوا أن المبلغ رمزي ولا يهدف لملء خزائن البلدية بل لضبط الفوضى التي قد تصاحب الاحتفالات. ومع ذلك يرى مختصون أن القرار يصطدم بعادة راسخة لدى الجزائريين حيث يبقى العرس حدثاً لا يُفرّط فيه حتى لو كلفهم ديوناً لسنوات.