لن نذهب إلى جنيف ولن نشارك بأي محادثات للسلام... بهذه الكلمات أعاد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان رغبته بإعلاء كلمة البنادق... مهددا بأنه مستعد لحرب تستمر مئة عام....



وقال البرهان في لقاء مع الصحافيين في مدينة بورتسودان السبت "لن نذهب إلى جنيف وليس لنا علاقة بها.. سنحارب مئة عام"، في إشارة إلى الحرب الدائرة بين قواته وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 16 شهرا....



والجمعة، انتهت محادثات في سويسرا دعت إليها الولايات المتحدة وبدأت في 14 أغسطس بشأن وقف الحرب في السودان، من دون اتفاق لوقف إطلاق النار.... لكن الطرفين المتحاربين التزما ضمان الوصول الآمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية عبر ممرين رئيسيين.



وشاركت قوات الدعم السريع في المباحثات، في حين اعترض الجيش السوداني على صيغتها... وهذه واحدة من حجج كثيرة سبق أن قدمها البرهان لعدم المشاركة في أي محادثات توصل إلى وقف لإطلاق النار.



وسبق لطرفي النزاع أن أجريا جولات من المباحثات في مدينة جدة السعودية تم الاتفاق خلالها على احترام المبادئ الإنسانية والسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، من دون التمكن من تحقيق اختراق جدي أو الاتفاق على وقف مستدام لإطلاق النار........



أفق مسدود للسلام بسبب موقف البرهان، جعل أصواتا سودانية تطالب المجتمع الدولي ببذل جهد أكثر حسما للضغط عليه وإجباره على التفاوض لوقف حمام الدم... فهل يخبئ قادم الأيام جديدا ينهي الحرب؟