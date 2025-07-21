حليف أم عبء.. غضب أمريكي من "جنون" نتنياهو في سوريا (فيديو إرم)

في كواليس السياسة الأمريكية بدأ الغليان، وإدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت تفقد صبرها تجاه حليفها المقرّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت وصفه مسؤولون في البيت الأبيض بأنه "خرج عن السيطرة" و"يتصرف كطفل مجنون"، وفقاً لموقع "أكسيوس".

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وفي تصريحات لاذعة نقلها الموقع الأمريكي عن ستة مسؤولين بارزين، وصف أحدهم نتنياهو قائلاً "يقصف كل شيء طوال الوقت.. هذا قد ينسف كل ما نحاول تحقيقه".. بينما عبّر آخر عن شكوك متزايدة تجاه نتنياهو قائلاً "يبدو متهوراً، يتصرف بلا حساب، ويجرّ المنطقة نحو الفوضى".

ورغم التوصل إلى وقف إطلاق نار في سوريا بوساطة أمريكية قبل أيام، فإن إدارة ترامب -وفقاً للتقرير- لا تزال قلقة من تصرفات نتنياهو الإقليمية، خاصة القصف الإسرائيلي المكثف على سوريا الذي فاجأ البيت الأبيض بالكامل.

أحد المسؤولين قال لأكسيوس "الرئيس كان يشاهد القصف على التلفاز وكان منزعجاً هو يحاول صنع سلام لا أن يرى الدمار يُبث على الشاشات".

وزير الخارجية مارك روبيو تدخّل شخصياً لوقف القصف الإسرائيلي مقابل انسحاب الجيش السوري من السويداء، فيما قدّم عدد من كبار المسؤولين شكاوى مباشرة إلى ترامب من تصرفات نتنياهو، من بينهم المبعوث الخاص إلى سوريا توماس براك.

ورأى مراقبون في البيت الأبيض أن قصف سوريا لم يكن غير مناورة سياسية داخلية من نتنياهو مدفوعة بضغط الأقلية الدرزية في إسرائيل، فيما حذّر أحد المسؤولين من أن "أجندة نتنياهو السياسية تغلب عليه وقد يدفع الثمن لاحقاً".

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من جهة أخرى، عبّر مسؤولون إسرائيليون عن دهشتهم من غضب إدارة ترامب تجاه تدخلات إسرائيل في سوريا

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع لموقع "أكسيوس" "ترامب نفسه شجّع نتنياهو في بداية ولايته على بسط السيطرة في أجزاء من سوريا". وبحسب تل أبيب فإن الهجمات جاءت رداً على تهديدات ضد الدروز، نافية وجود أي أهداف سياسية داخلية.