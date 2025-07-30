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جيمس كريج المتهم بقتل زوجته
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"هربا من تكاليف الطلاق".. طبيب يقتل زوجته بالسم

صدام مقدادي
صدام مقدادي
30 يوليو 2025، 11:31 م

قتلَ طبيب أسنان أمريكي زوجته بالسمّ داخل المستشفى، في جريمة مروّعة هزّت ولاية كولورادو.

واختار الطبيب جيمس كريج التخلّص من زوجته أنجيلا، أم أطفاله الستة، عبر جرعات تدريجية من مادة السيانيد، بدلاً من الطلاق الذي قد يُكلّفه أموالاً وسمعة.

ونُقلت الضحية إلى المستشفى ثلاث مرات خلال أسبوع، قبل أن تفارق الحياة بعد تسميمها داخل غرفتها.

وكشف الادعاء أن كريج حاول تزوير الأدلة لتبدو الجريمة كأنها انتحار، كما طلب من نزيل في السجن قتل المحقق.

القضية لا تزال قيد المحاكمة، وسط صدمة شعبية وإعلامية، واتهامات للطبيب باستغلال مهنته لارتكاب واحدة من أبشع الجرائم العائلية.

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