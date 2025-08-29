"تكميم معدة طفلة" .. عملية جراحية تثير موجة جدل في مصر

أثارت عملية تكميم معدة أجريت لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات موجة جدل واسعة في مصر، بعد أن كشف الطبيب المشرف على حالتها عن تفاصيل الجراحة عبر مواقع التواصل.

الطفلة كانت تعاني من سمنة مفرطة تسببت في مشكلات صحية خطيرة، منها تقوس في الساقين وخشونة مبكرة في الركبتين، وفشلت محاولات العلاج التقليدي في تحسين وضعها، ما دفع الفريق الطبي إلى اتخاذ قرار التدخل الجراحي، بموافقة كاملة من أسرتها.

لكن نشر الفيديو شكل صدمة لدى كثيرين، وفتح الباب أمام تساؤلات طبية وأخلاقية، خاصة أن عمر الطفلة دون المعايير التي تسمح بمثل هذا النوع من العمليات.

نقابة الأطباء سارعت إلى إصدار بيان أعلنت فيه فتح تحقيق رسمي، مؤكدة أن لجانها العلمية توصي بعدم إجراء جراحات السمنة للأطفال تحت سن معينة، إلا بشروط دقيقة واستثنائية.

واعتبرت النقابة نشر الجراحة انتهاكًا لخصوصية المريضة، ما يستوجب المساءلة وبين دفاع البعض عن القرار، ورفض آخرين له، تبقى الواقعة مفتوحة على نقاش مجتمعي وطبي لم ينتهِ بعد.