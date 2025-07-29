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مجزرة مانهاتن
فيديو

مجزرة في قلب مانهاتن.. ما الدوافع الغامضة لمنفذ الهجوم؟ (فيديو إرم)

غدير غفررشا اللبان
غدير غفر,
رشا اللبان
29 يوليو 2025، 11:42 ص

في حادثة مروعة هزّت مانهاتن، اقتحم مسلح ناطحة سحاب وأطلق النار عشوائياً، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة قبل أن ينتحر.

وبحسب ما أوردته تقارير أمريكية، يدعى المهاجم شين تامورا وهو من سكان نيفادا، قاد سيارته من لاس فيغاس إلى نيويورك قبل أيام وكان يحمل تصريحاً رسمياً لحمل السلاح.


ويضم المبنى المستهدف شركات كبرى كمجموعة بلاكستون وKPMG، مما ضاعف من حجم الذعر والصدمة في قلب العاصمة الاقتصادية.


وما زالت التحقيقات مستمرة بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسط ترجيحات بأن المهاجم تصرف بمفرده دون دوافع واضحة حتى الآن.

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