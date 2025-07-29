تصرف غريب من كلب شيواوا قاد لاكتشاف مرض قاتل!

أنقذ كلب من نوع شيواوا حياة مالكه أندرو كوزيك، البالغ من العمر 63 عامًا، بعد أن ساعده في اكتشاف إصابته بنوبة قلبية. كان كوزيك يشاهد التلفاز عندما اقترب منه كلبه "تشامب"، وعانق صدره وأصدر أنينًا غريبًا.

شعر كوزيك بألم مفاجئ في صدره، فطلبت زوجته الإسعاف. نُقل إلى المستشفى حيث توقف قلبه مرتين، وخضع لعملية طارئة بعد اكتشاف انسداد في أحد شرايين القلب.

الكلب "تشامب" وُلد دون ساقين أماميتين، ورغم إعاقته، سبق أن أنقذ مالكه من ورم دماغي. يعيش كوزيك مع ستة كلاب شيواوا، ويؤمن بأن الحيوانات المُهملة تستحق فرصة جديدة.