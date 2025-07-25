ماكرون ينوي الاعتراف بفلسطين.. غضب أمريكي وسخرية إسرائيلية (فيديو إرم)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وكتب الرئيس الفرنسي عبر منصتي "إكس" و"إنستغرام": "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ستعترف فرنسا بدولة فلسطين، وسأُعلن ذلك رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة".

الخطوة التي اعتبرها ماكرون "ملحة" لإنهاء حرب غزة، أثارت غضب أمريكا وإسرائيل.