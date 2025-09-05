بي.بي.سي: تعيين لامي نائبا جديدا لرئيس وزراء بريطانيا

تفوق المليار دولار.. رجل أعمال برازيلي يقدم ثروته لنيمار

05 سبتمبر 2025، 1:57 م

في عام 2023، أفاد رجل أعمال برازيلي يبلغ من العمر 31 عاما بتسمية نيمار داسيلفا وريثا وحيدا لثروته، على الرغم من عدم وجود أي صلة عائلية تربطه بالنجم الكروي. والآن تعود القضية إلى الواجهة وفق تقارير أخيرة تؤكد بأن الوصية تم تسجيلها في 12 يونيو 2025 في المكتب التابع للتوثيق في بورتو أليغري، بحضور شاهدين وتوقيع كاتب عدل بديل.

 قيمة الثروة تصل إلى 1.2 مليار دولار، و تشمل عقارات وأسهما واستثمارات أخرى، وقال صاحبها إنه يحب نيمار، وإن علاقته بوالده تذكره بعلاقة النجم البرازيلي بعائلته ووالده تحديدا، ولقد حاول التواصل مع اللاعب لكن دون رد، بينما لم يصدر أي تعليق من النجم البرازيلي على هذا. 

 تجدد ظهور القضية أثار جدلا واسعا وتساءل كثيرون عن الدوافع وراء هذا القرار، وما إذا كان نيمار نفسه سيقبل الميراث في حال تم تأكيده.

