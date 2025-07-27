"الحشيش جائز شرعا".. أستاذة أزهرية تثير عاصفة وتحوّل للتحقيق

في قلب جامعة الأزهر، قلب الإسلام وتعاليمه، أثارت أستاذة الفقه المقارن، سعاد صالح، عاصفة من الجدل بعدما قالت: إن الحشيش جائز شرعًا ولا يُذهِب العقل كما الخمور.

تصريحات سعاد صالح حول الحشيش وردت في مقاطع دعائية من لقائها في بودكاست "السر" مع الإعلامية المصرية إيمان أبو طالب، وقالت خلاله أيضًا إن عمليات "ترقيع غشاء البكارة مُباح من أجل حماية ستر المرأة.

تصريحات غير مسبوقة هزّت أركان المؤسسة العريقة وأشعلت جدلًا واسعًا؛ ما دفع الإدارة إلى إحالتها للتحقيق الفوري، لكن لماذا كل هذا الغضب؟

بحسب خبراء مكافحة الإدمان: الحشيش ليس مجرد مادة عادية، بل خطر صحي ونفسي يهدد آلاف الأسر، وأكثر من نصف المتعافين من الإدمان يعترفون بأنه طريقهم إلى الجحيم.