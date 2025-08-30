الطبيب الراقص.. اعتذار عن "سوء تقدير" ومصحة بلا ترخيص (فيديو إرم)

اعتذار ينهي الجدل.. وإغلاق مصحة بعد فيديو طبيب أثار العاصفة..

بعد موجة الغضب التي فجّرها مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، قدّم الدكتور محمد البلاصي، طبيب النساء والتوليد، اعتذارًا رسميًا عقب ظهوره في فيديو يرقص ممسكًا مولودًا حديث الولادة من رقبته داخل غرفة العمليات.

الطبيب أكد في بيانه أن تصرفه كان غير مقصود، وأن هدفه كان تخفيف التوتر عن المريضة بعد العملية، لكنه أقر بخطأ التقدير وقدم اعتذاره الصادق لكل من تأثر من هذا التصرف.

ردًا على ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مركز البلاصي للنساء والتوليد في مدينة الحوامدية بعد اكتشاف أنه يعمل دون ترخيص، ما يشكل مخالفة قانونية تهدد سلامة المرضى.

كما استدعت نقابة الأطباء الطبيب للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات التي تسيء إلى قدسية المهنة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة للمواطنين.