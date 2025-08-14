فلاش الكاميرا أشعل غضبه.. فيل بري يهاجم سائحا حاول تصويره (فيديو)

في مشهد مروع كاد يتحول إلى مأساة.. تعرض سائح هندي لهجوم عنيف من قبل فيل بري بعدما اقتحم منطقة غابات محظورة قرب معبد في ولاية كارناتاكا لالتقاط صورة سيلفي مع الفيل الذي لم يكن مرحِّبًا بالضيف المزعج.

وفقًا لصحيفة ذا صن فإن اللقطات المتداولة أظهرت الفيل واقفًا بهدوء قبل أن يرفع خرطومه وينقض على السائح المدعو آر. بَاسافاراجو والذي حاول الفرار لكنه سقط أرضًا ليقوم الفيل بدهسه بضع مرات وينزع ملابسه قبل أن يبتعد ويمنحه فرصة للهرب.

شهود عيان أكدوا أن الحادث وقع بسبب اقتراب السائح من الفيل أثناء تناوله الجزر وإطلاق فلاش الكاميرا الذي استفز الحيوان..

السلطات فرضت عليه غرامة قدرها 25 ألف روبية ما يعادل (200 جنيه إسترليني) وألزمته بتصوير اعتراف بخطئه.. و شددت إدارة الغابات على أن مثل هذه التصرفات الطائشة تهدد حياة البشر وتثير سلوكيات خطيرة لدى الحيوانات.