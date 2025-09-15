بلوغر عراقي يشعل شوارع بغداد احتفالاً بحمل زوجته

أثار البلوغر العراقي يوسف مازن (27 عاماً) جدلاً واسعاً بعد أن أغلق شارعاً حيوياً في منطقة المنصور ببغداد للاحتفال بحمل زوجته هدى يوسف التيكتوكر الشهيرة البالغة من العمر (26 عاماً).

ظهر يوسف في فيديو متداول يرقص مع فرقة وسط السيارات المتوقفة ما تسبب بزحام مروري خانق وأثار استياء المارة.

المشهد تحوّل سريعاً إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين من اعتبر الاحتفال "مبالغة صادمة" تمثل تعدياً على حقوق الآخرين، ومن رأى فيه "فرحة صادقة".

يوسف وهدى ثنائي الحب الطويل والزفاف الأسطوري قبل عدة أشهر أصبحا محط الأنظار دائماً، وتحوّل فيديو الاحتفال المفاجئ إلى واحد من أكثر المشاهد تداولاً في بغداد.