نجم بيراميدز في قبضة القانون بسبب شبهة خطيرة خارج الملعب

عاد رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز لكرة القدم إلى القاهرة، بعد معسكر تدريبي مع فريقه في تركيا. لم يكن يتوقع أن تنتهي رحلته بالقبض عليه داخل مطار القاهرة الدولي. السبب؟ واقعة تعود لشهر مايو الماضي، حين ضُبط شاب يؤدي امتحانًا بدلاً منه، في أحد معاهد السياحة والفنادق بمحافظة الجيزة.

الشاب، ويدعى يوسف، يبلغ من العمر 23 عامًا، بدا منهارًا أثناء التحقيق. اعترف، بحسب مصادر أمنية، بأنه تلقى مقابلًا ماليًا من اللاعب لأداء الامتحان نيابة عنه. سريعًا، تحرّكت النيابة العامة، واستدعت شهودًا من المعهد، وراجعت كاميرات المراقبة لرصد لحظة دخول المتهم.

الدفاع عن رمضان لم يتأخر، إذ نفى محاميه أي علاقة له بالقضية، مؤكدًا عدم تلقيه أي استدعاء رسمي حينها. نادي بيراميدز بدوره، أوكل فريقًا قانونيًا لمتابعة القضية، وسط حالة من الترقب والجدل الواسع.